NFL: Dez Bryant declara fuerte tras ser liberado por los Dallas Cowboys.

Luego de los Dallas Cowboys lo pusieran libre al receptor Dez Bryant, no ha dejado de surgir rumores sobre su salida del equipo de la “Estrella Solitaria” y ahora el jugador de 29 años de edad ha manifestado su deseo de permanecer en la División Este de la NFL para enfrentar en par de ocasiones al equipo texano.

Tras haber sido liberado Dez Bryant no ha dejado de hablar de los Dallas Cowboys, indicando que espera firmar con algún equipo de la División Este de la Conferencia Nacional, para poder enfrentar en dos ocasiones en la temporada regular al equipos en el permaneció durante ocho temporadas.

Fue el pasado viernes en la tarde que Bryant informó que salía del equipo tras una reunión de poco menos de 20 minutos. Los Dallas Cowboys no le ofrecieron un recorte salarial, Dez Bryant en el 2017 manifestó que no aceptaría ganar menos; pero con el paso del tiempo cambió de opinión y dijo que si lo hubieran pedido lo pudo haber considerado con tal de seguir en el equipo de la NFL.

“La única pregunta hubiera sido si aceptaría ganar menos, podría ir a trabajar y seguir siendo feliz. Ahora ya hay un sentimiento de que ellos no me quieren”.

El receptor de 29 años de edad dijo de igual manera que la salida fue por decisión de entrenadores y jugadores, pero Bryant no quiso dar los nombres de quienes habrían pedido la salida del receptor del equipo de la NFL.

Además Dez Bryant dijo que lo único que quiere es trabajar como equipo.

“Si alguien no me quiere, prefiero saberlo, deben aprender a respetar y trabajar con alguien, aunque no te caiga bien. Yo lo hice”, comentó.