NFL: De´Vante Bausby quedó paralizado 30 minutos tras brutal impacto (VIDEO)

El esquinero de los Broncos de Denver, De'Vante Bausby, ya se encuentra recuperándose luego de haber sido retirado en camilla el pasado domingo tras una colisión con un compañero, golpe que lo dejó inmovilizado por un periodo de 30 minutos debido al fuerte impacto.

Al ser cuestionado si estaba asustado tras la colisión, Bausby respondió: "Poco... nunca estuve inconsciente, simplemente no me podía mover, pero seguía hablando y todo. El doc, el neurólogo, dijo que estaría bien y simplemente confié en eso, y después de unos 30 minutos fui capaz de mover los dedos de los pies, y después de un par de horas fui capaz de recuperar toda mi movilidad, así que estaba bien.

Bausby terminó inmovilizado sobre el campo después de derribar al corredor de Los Angeles Chargers, Austin Ekeler, fue entonces que su compañero linebacker Alexander Johnson, chocó contra él. Sin embargo, aseguró que pronto estará de regreso: "Fortalecer los músculos de mi cuello, nuevamente, y estaré listo para jugar".

Tras el choque el cuerpo médico de los Broncos retiró cuidadosamente la careta del casco de Bausby, estabilizó su cuello, y lo fijó a la camilla para ser trasladado al Los Angeles Trauma Center, en donde se sometió a varias pruebas, incluyendo múltiples resonancias magnéticas, antes de ser dado de alta del hospital.

"Simplemente estaba feliz [por haber regresado con el equipo]", dijo Bausby. "Estaba listo para salir de allá... Los Angeles Trauma Center, estaba listo para salir de allá, contento por reunirme con mis compañeros en el vuelo de regreso... estaba en calma, y simplemente confiaba en lo que me decía el doc".

Bausby no tiene fecha para su regreso

El lunes, el head coach de los Broncos, Vic Fangio, dijo que Bausby sufrió una lesión por "compresión'', y que "no existe plazo" para su regreso, además de que "definitivamente se perderá algo de tiempo, no sé si se perderá el resto de la temporada o no. Estas cosas, los primeros días y semanas, contarán la historia''.

