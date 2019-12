NFL Dalvin Cook sufre LESIÓN durante la derrota frente a Seahawks (VIDEO)|

El corredor de los Minnesota Vikings, Dalvin Cook, salió lesionado de su hombro derecho durante el tercer cuarto de la derrota 37-30 en el Monday Night Football frente a los Seattle Seahawks, por lo que el entrenador en jefe Michael Zimmer decidió no arriesgarlo y dejarlo en la banca hasta el final del encuentro.

Cook se lesionó tras un intento de captura

Cook se lesionó tras un balón suelto

Cook sufrió la lesión en la primera jugada del segundo intento de Minnesota poco después del medio tiempo, tras recibir el ovoide y ser capturado por el ala defensiva de Seattle, Rasheem Green, quien provocó un balón suelto mientras que Cook quedó tendido por unos minutos con mucho dolor sobre el emparrillado, para posteriormente ser atendido por los preparadores físicos.

"Me golpeó justamente donde tenía lo que me pasó cuando jugamos contra los Broncos el 17 de noviembre", dijo Cook. "Me dio justamente allí cuando golpeó el ovoide. Fue una sensación un poco diferente. Pero me dio en un buen lugar".

Cook venía arrastrando una vieja lesión

Pese a permanecer sobre las laterales tras ser evaluado en el vestidor, el corredor dijo sentir que podía haber regresado al partido en caso de ser necesario, pero que eligieron mantenerlo al margen como medida "precautoria".

El corredor se quedó tendido sobre el césped

"Es una lesión rara la que tengo, cuando caigo en una mala posición me duele. Así que trato de caer donde no duele. Así que fue un poco raro el modo en que caí. Es un deporte físico. Al final del año, hay algunos golpes y moretones, pero estaré bien.

Cook regresó a las laterales para ver el final del juego

Dalvin Cook, corredor estrella de los Vikings, sumó nueve acarreos para 29 yardas y un touchdown junto con tres recepciones para 35 yardas, durante la derrota frente a los Halcones Marinos de Seattle.

Dalvin Cook es el corredor estrella de Minnesota

