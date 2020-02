NFL: Chris Harris se va de los Denver Broncos

Chris Harris Jr, cornerback de los Denver Broncos quedará como agente libre en el mes de marzo cuando se inicie la nueva temporada de la NFL.

El cornerback platicó a 104.3 The Fan que no ha tenido noticias de Denver sobre las conversaciones contractuales desde que el equipo se separó del ex director de operaciones de fútbol Mike Sullivan hace casi un mes.

"Creo que esa es la dirección en este momento. Creo que todos merecen ver lo que valen, y me lo merezco en este punto. Creo que trabajé mucho durante nueve años, le di a la ciudad todo el esfuerzo que pude y, disparen, es hora para ver lo que todos los demás piensan de mí”, comentó Harris.

Chris Harris estuvo nueve temporadas en Denver

Harris recibió un aumento de sueldo la temporada pasada en lugar de un contrato a largo plazo. El jugador de 30 años fue objeto de rumores comerciales cerca de la fecha límite, pero John Elway eligió mantener la esquina, lo que podría establecer una posible selección compensatoria en el camino en lugar de obtener una selección antes.

Todavía uno de los mejores esquineros en la NFL, Chris Harris es un experto en tragamonedas que asume la difícil tarea de bloquear a algunos de los receptores más cambiantes de la liga.

Chris Harris no entra en los planes de John Elway

Si se muda de Denver después de nueve temporadas, el esquema y el uso de su experiencia jugarían un papel importante en su próximo destino.

"Lo seguiría en la base, y ese es un gran personal, para las personas que escuchan, son sets de dos extremos apretados y sets de dos receptores, pero luego cuando íbamos a sets de tres receptores, siempre nos metíamos en la ranura solo porque podemos hacer más dentro de la defensa ", agregó.

