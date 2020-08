NFL: Buffalo Bills podría estar en PROBLEMAS ¿Tre’Davious White no jugará?

Las perspectivas optimistas de los Buffalo Bills para la temporada 2020 podrían cambiar significativamente si el jugador Tre’Davious White decide no jugar.

White, uno de los mejores cornerbacks de la NFL, dijo en una llamada de Zoom que no ha decidido si jugará en la temporada 2020 u optará por no participar debido a preocupaciones por el coronavirus, según Chris Brown del sitio de los Bills. Si White opta por no participar, esto representará un gran golpe para la defensa de los Bills.

La fecha límite para darse de baja y no participar en la temporada 2020 es este jueves por la tarde, y los Buffalo Bills estarán esperando ansiosos la decisión de White.

Tre’Davious White dijo que está indeciso sobre 2020

White ya ha mostrado preocupación por su salud en medio de la pandemia. Jay Skurski, de Buffalo News, dijo que White no fue a entrenar con sus compañeros de equipo en Washington porque no quería arriesgarse a volar con dos niños pequeños en casa.

Podría decirse que sería mejor para el jugador optar por no participar en la temporada de la NFL. Más de 50 jugadores han decidido que no jugarán este año debido a problemas de salud. Hay algunos jugadores clave en esa lista, incluido el tackle defensivo de los Bills, Star Lotulelei, y el cornerback E.J. Gaines. Aunque Tre’Davious White podría terminar siendo el nombre más importante.

En una selección de primera ronda en 2017, White fue Pro Bowler y All-Pro la temporada pasada. La defensa de los Bills es una de las mejores del fútbol y Tre’Davious White es una parte clave. Es difícil discutir con cualquier jugador que priorice entre su salud y su familia sobre todo este año. En cuanto al fútbol, sería imposible que los Bills reemplazaran a White si se queda fuera.

La fecha límite para darse de baja es este jueves

Los Buffalo Bills no han ganado un título de división desde 1995. Podría decirse que son los favoritos de la AFC East esta temporada. Los New England Patriots recientemente fueron afectados por la exclusión y Tom Brady se fue en la agencia libre.

La decisión de White podría cambiar esa perspectiva. Perder a Lotulelei fue un gran golpe para la defensa de corredores de los Bills y la ausencia de White afectaría la defensa de pase.

Al igual que muchos otros equipos, los Bills estarán esperando la fecha límite este jueves para ver si pierden a White o a cualquier otro jugador para la temporada.