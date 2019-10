NFL: Bobby McCain castigado por ESCUPIR en la cara a seguidor de los Bills (video)

NFL: Bobby McCain será castigado por ESCUPIR en la cara a seguidor de los Bills

El equipo de los Delfines de Miami informó que castigará al profundo, Bobby McCain, luego de que el jugador protagonizó un enfrentamiento con un chico de 13 años de edad, además de ser señalado por otro aficionado de los Buffalo Bills quien supuestamente fue escupido en la cara durante la derrota como visitantes de 31-21 del pasado domingo.

Ante este hecho, el entrenador en jefe de los “Fins” Brian Flores, dio a conocer que tras el incidente habló con McCain para escuchar su versión de la historia y tomar una decisión sobre el rumbo que deberían de tomar las cosas. Sin embargo, Flores no comentó si el jugador se perderá juegos como parte de la penalización.

El vocero de Erie County Sheriff, Scott Zylka, confirma que la policía investiga las quejas de los aficionados, trabajando conjuntamente con los Bill y la NFL en la revisión de los videos de seguridad del estadio. Buffalo News reportó primero la investigación.

De acuerdo con una publicación del portal Buffalo News, el incidente se originó tras la derrota de Miami contra Buffalo, en donde supuestamente el niño había estado molestando a McCain y lo llamó "irrelevante". Por lo que McCain amenazó con escupir al joven e incluso otro aficionado tuvo que intervenir debido a la reacción del jugador de quinta ronda del Draft 2015.

Dylan Wentland, fan de 28 años de edad que defendió al niño, dijo a Associated Press que él estaba parado viendo el túnel cuando McCarin corrió y le escupió en la cara luego del partido. Wentland dijo que él y McCain intercambiaron palabras antes del juego cuando McCain en dos ocasiones intentó escupir a un muchacho, una vez durante el calentamiento y la segunda cuando el jugador salía rumbo al inicio del cotejo.

McCain reconoió su error

Hasta el momento el equipo de los Bills no han emitido algún comunicado al respecto, por lo que no se sabe cuál será la penalización que recibirá el profundo ex jugador colegial del equipo de Memphis. No obstante Bobby McCain reconoció su error y lamentó lo sucedido argumentando: "Desearía haberme manejado mejor".

