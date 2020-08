NFL: Baker, futbolista de Giants es acusado de cuatro ROBOS a mano armada

NFL: DeAndre Baker, futbolista de Gigantes acusado de cuatro ROBOS a mano armada

DeAndre Baker ahora está luchando oficialmente por su libertad. El fiscal estatal de Broward, Mike Satz, acusó formalmente al back defensivo de los New York Giants de cuatro cargos de robo con arma de fuego.

Según Pat Leonard del New York Daily News, todo se derivó de un incidente en mayo que también involucró inicialmente al esquinero de los Seattle Seahawks, Quinton Dunbar. Si bien Dunbar, de 28 años, no enfrentará cargos debido a pruebas insuficientes, el futbolista de los Gigantes enfrenta una condena que va de 10 años a cadena perpetua por cada cargo, por lo que la NFL podría perderse a un gran jugador.

Tanto Baker como Dunbar fueron arrestados inicialmente bajo órdenes judiciales que alegaban que robaron a los asistentes a la fiesta a punta de pistola antes de escapar en vehículos lujosos. Las acusaciones provocaron una montaña de luchas internas entre los lados legales de ambas partes, pero mientras Dunbar ha encontrado una resolución en la exoneración, Baker ahora irá a juicio.

DeAndre Baker, de los New York Giants enfrenta cargos por robo armada

La NFL emitió la siguiente declaración, a través de Ian Rapoport de NFL Network: "Hemos estado monitoreando las actualizaciones en el caso que permanece bajo revisión".

El futbolista de Giants se encuentra en graves problemas

El abogado principal del futbolista de Giants Baker, Bradford Cohen, también emitió una declaración, aunque mucho más mordaz.

"Asqueroso", escribió en Instagram. "Y no, no me detendré en nombre de este joven. Acusar a alguien basado en el testimonio de mentirosos, es por eso que necesitamos un cambio en Broward de la vieja guardia. Les imploro a todos que salgan a votar”.

"No desperdicie su voto. Hay candidatos que cambiarán el panorama de cómo funciona el sistema judicial. Ahora expondremos la hipocresía a nivel de presentación de casos, la forma en que la oficina del fiscal del estado 'se asoció' con estos condenados criminales, y les ofreció venir y explicar por qué cambiaron sus historias varias veces sin temor a ser enjuiciados. Les avisaron que estábamos denunciando la extorsión.

"El archivador del caso buscó cualquier cosa posible para llevar este caso. Daré una declaración más formal sobre ese proceso".

Tanto Baker como Dunbar están actualmente en la lista de exentos del comisionado, pero este último podría potencialmente ser retirado pronto y a tiempo para presentarse en el campo de entrenamiento de los Seahawks, en espera de la conclusión de la investigación de la liga sobre el asunto. Baker, sin embargo, está literalmente en la pelea de su vida.