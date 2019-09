NFL Baker Mayfield arremetió contra las críticas de Rex Ryan

Baker Mayfield respondió al ex entrenador de la NFL y actual analista de ESPN, Rex Ryan, por llamarlo "más sobrevalorado que nada" durante el programa "Get Up" de ESPN el lunes, luego de que los Browns cayeran ante Los Angeles Rams el domingo por la noche a marca de 1-2.

"Lo que sea", dijo el quarterback de los Cleveland Browns. "En las sabias palabras de [el head coach de Cleveland] Freddie Kitchens, si no portas el café y anaranjado, entonces no importas, y Rex Ryan no tiene colores ahora, por una razón, así que está bien".

Cuando se le pidió expandir, Ryan dijo, "Miren, yo compré la propaganda. Pensé, 'Oh, sí', no hasta el punto en que todos dicen que será el Jugador Más Valioso de la liga.

"No lo entiendo. Me encantaría ser un coordinador ofensivo aquí, si tengo a Odell Beckham, Jarvis Landry, Nick Chubb y está Baker Mayfield, sí, sé que es más sobrevalorado que nada", dijo Ryan de Cleveland.

Ryan fue despedido de dos posiciones como head coach en los últimos cinco años, los New York Jets en el 2014 y Buffalo Bills en el 2016. No ha dirigido desde entonces.

El entrenador de los Browns defendió a su quarterback

Antes de la práctica del miércoles, Kitchens llegó a la defensa de su quarterback, describiendo los comentarios de Ryan como desacertados, "Aprecio su opinión y todo eso, pero no está en nuestro edificio, no tiene idea de lo que estamos haciendo", explicó Kitchens.

