NFL Amari Cooper en seria duda para el partido contra las Águilas de Filadelfia

El receptor abierto de los Vaqueros de Dallas, Amari Cooper, está en duda para el siguiente juego donde se disputará el primer lugar divisional frente a las Águilas de Filadelfia, ésto debido a la lesión en el cuádriceps que ha arrastrado durante los último partidos, misma que lo limitó en su breve actuación en la derrota contra los Jets de Nueva York del pasado domingo.

Cooper solicitó su salida del partido contra los Jets para no empeorar más su situación, por lo que solamente pudo atrapar uno de dos pases que le fueron lanzados para ganar 3 yardas. Sin embargo, durante el resto del encuentro el receptor realizó ejercicios con la bicicleta fija y se mantuvo en la banca sin que fuera atendido por el cuerpo médico del equipo.

Posterior al partido, el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, dijo pensar que Cooper iba a poder jugar en contra de los Eagles.

"No sé por qué no", dijo Jones. "No creo que nada de lo que hizo esta noche haya impactado su cuádriceps... No sintió que realmente iba a ser productivo sin sufrir un contratiempo esta noche".

Amari se lensionó en la Semana 5

Cabe recordar que en un principio Amari Cooper, se lesionó en el tercer cuarto de la derrota de los Vaqueros en la Semana 5 frente a los Green Bay Packers, un juego en el que impuso una marca personal con 226 yardas en 11 atrapadas. Permaneció en aquel encuentro incluso después de lastimarse, consiguiendo incluso la recepción de un touchdown de 53 yardas.

