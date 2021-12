NBA tiene nuevo plan, ahora habrá “jugadores de reemplazo adicionales”

La National Basketball Association (NBA), junto con la Liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto podrían aprobar un plan para que los equipos que han tenido que poner en cuarentena a sus jugadores debido al COVID-19, firmen con jugadores de reemplazo adicionales.

De acuerdo con el medio ESPN, las líneas generales del plan fueron aprobadas por la Junta de Gobernadores durante una reunión el viernes, dijeron fuentes de la Liga. Anteriormente, las reglas de dificultad se dejaban al alcance de los equipos.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la NBA no está obligando a sus jugadores a vacunarse contra el COVID-19, pero esto ha incrementado el número de contagios; sin embargo, algunos durante la pandemia se han negado a agregar jugadores de reemplazo incluso cuando se han quedado sin la mayoría de sus integrantes.

NBA aún está discutiendo esta propuesta con la Liga y la NBPA

Aún no se ha hecho oficial esta propuesta para los jugadores de baloncesto/Foto: France 24

Hasta ahora, la Liga y la NBPA siguen en conversaciones sobre esta propuesta. En el plan se explica que después del primer caso de COVID-19, a un equipo se le permitiría agregar un jugador por 10 días, dijeron fuentes de la Liga.

Pero después de un segundo, tercer y cuarto caso, se requeriría que los equipos agreguen un jugador de 10 días. Los equipos se limitarían a tres jugadores de reemplazo.

No obstante, en el nuevo plan de la NBA, en general, requeriría que los equipos mantengan la profundidad suficiente para que la Liga no se vea obligada a cancelar o posponer juegos porque algunos equipos no tenían los ocho jugadores saludables requeridos por la Liga para jugar un partido.

Así es como se planea que entren los jugadores adicionales a la NBA

Los jugadores adicionales podrán ingresar a un equipo solo bajo ciertas circunstancias/Foto: Fox Deportes

Según el plan, los jugadores de reemplazo adicionales tampoco contarían con el tope salarial o el impuesto de lujo de ese equipo respectivo, dijeron fuentes de la Liga. Por ejemplo, a los Brooklyn Nets se les habría cobrado $500,000 adicionales para su factura de impuestos de lujo con la firma de Langston Galloway.

Los mismos criterios de reglas de excepción por dificultades existirían bajo el plan propuesto: Solo porque un jugador da positivo a coronavirus no permitiría automáticamente a un equipo fichar a un jugador de reemplazo.

Ese equipo necesitaría tener cuatro jugadores fuera de juego, ya sea por lesión o COVID o alguna combinación de los dos, y sólo 13 jugadores saludables para que agreguen un jugador de reemplazo. Pero una vez que un equipo tuviera cinco jugadores fuera de juego, sería obligatorio para ellos fichar a un jugador de reemplazo.

Hasta el viernes 17 de diciembre, 84 jugadores en total han ingresado a los protocolos de salud y seguridad de la NBA esta temporada, incluidos 68 en diciembre. El aumento de los contagios ha generado frustración en los directivos.

