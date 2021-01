NBA impone multa a Kyrie Irving por violar protocolos de salud del Covid-19

La NBA impuso este viernes una multa de 50 mil dólares a Irving Kyrie por violar los protocolos de salud y seguridad contra el COVID-19 establecidos por la liga. Hecho que ha causado gran polémica dentro del máximo circuito del baloncesto.

Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades de la liga por medio de un comunicado, en que se indica que el base de los Nets tendrá que pagar 50 mil dólares por violar los protocolos de salud y seguridad que prohíben asistir a reuniones de 15 o más personas.

Además de la multa, Irving Kyrie perderá el sueldo correspondiente a los partidos en los que no pueda participar por estar en cuarentena. De acuerdo con The Athletic, esa cifra ronda los 816 mil dólares (más de 16 millones de pesos).

La NBA ha multado con $50.000 a Kyrie Irving por inclumplir los protocolos de salud que impiden a un jugador estar con al menos 15 personas en un evento social en un espacio interior



También perderá 817.000$ de su salario ‼️ pic.twitter.com/F8LSjRMOoI — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 15, 2021

Kyrie podrá volver a jugar con los Nets

La NBA señaló que el base de los Nets podría reincorporarse a las actividades del equipo a partir del sábado. en caso de que siga dando negativo en las últimas pruebas de coronavirus.

Como reportamos anteriormente en La Verdad Noticias, Irving se ha ausentado durante los últimos dos juegos, lo que significa que ha perdido más de 900.000 dólares de su salario de 33,5 millones.

Kyrie no participó en los últimos cinco partidos de los Nets por motivos personales. Fue visto en un video publicado en las redes sociales durante su ausencia en el que aparecía en una fiesta familiar en un espacio cerrado y sin mascarilla.

Se filtran las primeras imágenes de los Brooklyn Nets con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving juntos en la cancha ����pic.twitter.com/Ti5I15ogSc — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 13, 2021

Los Nets lamentaron lo hecho por Kyrie

“Sin duda, la organización está decepcionada por no contar con uno de nuestros jugadores, en este caso en particular Kyrie, entre nosotros, que no nos acompañe en la trinchera y demás”, declaró el gerente general del equipo, Sean Marks.

Es importante mencionar que los protocolos de la liga prohíben acudir a reuniones sociales en espacios cerrados con 15 o más personas, al igual que ingresar a bares, clubes nocturnos o establecimientos similares.

