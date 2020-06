NBA: Tendrá Magic Johnson su documental en el 2021

Tal parece que la NBA tiene muchas cosas que contar y muchas leyendas que tiene historias que decir y para el próximo año, el cinco veces campeón y ex base de los Lakers, The Magic Johnson tendrá su documental.

Este documental será desarrollado y producido por XTR, H.wood Media, NSV y Delirio Films, en el cual (luego del éxito de la producción de ESPN y Netflix, The Last Dance), pretende mostrar un acceso sin precedentes a la figura de Magic acompañado con material de archivo de sus partidos, y que recorrerá su trayectoria "desde sus días de gloria como cinco veces campeón de la NBA.

Magic Johnson tendrá su propio documental el próximo año

Revivirá el Magic Johnson su leyenda en la NBA

Aunque carece todavía de un título sobre el que comenzar la promoción, basta solamente con mencionar a su protagonista para imaginar la grandeza y atracción que el legendario base de los Lakers, Magic Johnson incide y que permite aventurar un seguimiento similar al que recibió Jordan en The Last Dance.

Magic Johnson logró 5 campeonatos con los Lakers

"En estos tiempos sin precedentes necesitamos películas que celebren a los héroes más que nunca", dijo Bryn Mooser, director ejecutivo de XTR

Jordan Fudge y Jeremy Allen socios de NSV, comentaron que en el documental mosytraran el crecimiento de Magic Johnson no solo como una leyenda de la NBA, sino como un hombre que trascendió el deporte y se convirtió en uno de los hombres de negocios más célebres y exitosos de todos los tiempos.

Magic Johnson es una leyenda de la NBA

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que Johnson es protagonista o pieza principal de un documental, pues en 2008 vio la luz Do You Believe in Magic, en 2010 se estrenó Magic & Bird: A Courtship of Rivals y más tarde en 2012 lo hizo The Announcement.