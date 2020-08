NBA: Policía EMPUJA al presidente de los Raptors, Masai Ujiri por ser afroamericano

El presidente de los Toronto Raptors, Masai Ujiri, dice que RACE fue la razón principal por la que un policía le faltó el respeto y lo agredió en las Finales de la NBA de 2019, diciendo: "Es porque soy negro".

Ujiri, de 50 años, finalmente rompió su silencio sobre el video de cámara corporal explosiva que muestra claramente que un agresivo agente blanco lo empuja dos veces en los momentos finales del Juego 6, mientras los Raptors ganaban el título en la temporada de la NBA.

El video demuestra claramente que el diputado mintió cuando afirmó que Ujiri instigó el altercado esa noche. El presidente de los Toronto Raptors estaba tranquilamente tratando de presentar su placa de seguridad al oficial cuando el tipo se volvió loco, lo maldijo y empujó a Masai dos veces en el pecho.

"El video demuestra tristemente lo horriblemente que fui tratado por un oficial de la ley el año pasado en medio de mi equipo, los Toronto Raptors, ganando su primer campeonato mundial", dijo Ujiri en un comunicado.

Presidente del los Raptors es discriminado

Masai Ujiri dijo que el momento debería haber sido uno de los más grandes de su vida, una recompensa después de años de molienda, pero ese horrible ayudante lo estropeó.

"En ese momento me recordaron que a pesar de todo mi arduo trabajo y éxito, hay algunas personas, incluidas las que se supone que deben protegernos, que siempre y solo me verán como algo que no es digno de un compromiso respetuoso. Sólo una razón indiscutible por la que ese es el caso: porque soy negro”, afirmó el presidente de los Toronto Raptors.

Ujiiri señaló que entiende que, en última instancia, fue reivindicado porque tenía los recursos para enfrentarse a las fuerzas del orden, y teme por quienes no lo hacen.

"La única razón por la que estoy recibiendo la justicia que merezco en este momento es por mi éxito. Como soy el presidente de un equipo de la NBA, tuve acceso a recursos que me aseguraron que podía exigir y luchar por mi justicia. Tantos de mis hermanos y hermanas no han tenido, no tienen y no tendrán el mismo acceso a los recursos que aseguraron mi justicia. Y es por eso que Black Lives Matter ".

El presidente de los Toronto Raptors, Masai Ujiri, dice que esta es la razón exacta por la que la gente debe seguir exigiendo justicia para George Floyd, Breonna Taylor y otras personas negras que han sufrido a manos de las fuerzas del orden.