NBA: Michael Jordan y el significado de su único tatuaje (FOTOS)

En la actualidad es muy común ver a prácticamente todos los jugadores de la NBA luciendo diferentes tatuajes, de cualquier disciplina, sin embargo, eso no era una costumbre muy utilizada por los basquetbolistas en el pasado, ya que los tiempos han cambiado y se puede notar la evolución a lo largo de la historia hasta la actualidad. Un ejemplo de ello es el legendario Michael Jordan, ex estrella de los Chicago Bulls y quien a simple vista no se le nota ninguno.

Michael Jordan

Jordan tiene un tatuaje muy significativo

En nuestros días es normal ver a un LeBron James lleno de tatuajes en la mayor parte de su cuerpo, este es un caso de los millones que hay en todo el mundo y en diferentes disciplinas deportivas. Sin embargo, Michael Jordan, quien nació 21 años antes que el actual jugador de Los Angeles Lakers, no se le nota ningún rastro de tinta en su piel, pero posee uno que se ha visto en muy pocas oportunidades. De hecho, es el único que decidió hacerse cuando era joven.

Michael Jordan solamente tiene un tatuaje

Cuando Su Majestad apareció en la portada del libro ‘Rebound: The Odyssey of Michael Jordan’, escrito por Bob Greene, se pudo apreciar en la imagen principal el cuerpo de un muy joven Michael Jordan, con un tatuaje en el lado izquierdo de su pecho, el cual es una herradura que representa su compromiso con una fraternidad afroamericana a la que pertenecía durante su paso por la Universidad de Carolina.

Tatuaje de Michael Jordan

Te puede interesar Exige LeBron James disculpas de la NFL para Colin Kaepernick

De hecho, el que reveló aquello fue Sam Smith en el 2009, el histórico escritor de los Chicago Bulls de la NBA: "Poco conocido es que tiene un tatuaje. Es una herradura omega sobre su pecho izquierdo por el que siempre fue un poco sensible". Aquella herradura omega se utilizó como una forma de prometer el compromiso que Jordan tenía con fraternidad afroamericana ‘Omega Psi Phi’, de la que formó parte en la Universidad de Carolina del Norte.