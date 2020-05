NBA: Estrella de los Cavaliers deja mil dólares de propina

Luego del cierre de varios negocios y establecimientos debido al brote de coronavirus en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, poco a poco se han ido retomando las actividades económicas, por lo que tras casi dos meses algunos comercios volvieron a retomar sus labores, tal y como sucedió con el restaurante “Che”, ubicado en Florida.

En un hecho de solidaridad muy pocas veces visto, dicho restaurante fue testigo del gran gesto que tuvo el pívot de los Cleveland Cavaliers, Andre Drummond con una joven mesera. ya que la estrella de la NBA dejó mil dólares de propina a Kassandra Díaz, la mujer que le atendió en el restaurante, esto tras haber pagado una cuenta de tan solo 164 dólares.

“Sin saberlo, me senté y serví una mesa con Andre Drummond. No tenía idea de quién era, y no lo había visto aquí antes, pero nosotros siempre damos la bienvenida a nuevos clientes. Cuando me dieron la chequera, fui a poner la información para cerrar la mesa y no lo podía creer. De una cuenta de 164, la propina decía mil dólares”, escribió Kassandra.

Kassandra compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del ticket donde muestra la cantidad de lo que consumió Drummond, además en el pie de la publicación la mesera compartió la historia sobre lo que sucedió y aprovechó para agradecerle a la estrella de la NBA.

“Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después del dinero que me dejó. No tenía idea de cómo reaccionar, no quería llamar la atención, pero al mismo tiempo no podía describir la cantidad de aprecio que tenía. Es increíble ver a personas que muestran actos de bondad en estos tiempos inciertos. Esta es una historia que nunca olvidaré, muchas gracias de nuevo Andre”, dijo en la publicación.