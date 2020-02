NBA: Derrick Rose no llegó a los Lakers por INCREÍBLE MOTIVO.

El jugador de baloncesto Derrick Rose en su momento fue uno de los llamados a ser una de las estrellas del deporte ráfaga, pero las múltiples lesiones han impedido que pudiera desarrollar todo su potencial. En la presente semana se supo que el equipo de los Lakers lo tuvo en la mira en la pasada temporada, pero han revelado el motivo por el cual el jugador nacido en Illinois, Chicago, no llegó a la franquicia angelina.

Rose de 31 años de edad actualmente milita con los Detroit Piston, equipo que la temporada pasada negó el que pudiera proceder las negociaciones entre Derrick y los Lakers para enfundarse en el jersey ‘Púrpura y Oro’, pero hubo una razón por la cual no se pudo llegar al intercambio del jugador.

NBA: Derrick Rose no llegó a los Lakers por INCREÍBLE MOTIVO.

La razón fue la siguiente (No, no hay posibilidad), dijo Windhorst, según lo transcrito por RealGM. “Está bajo contrato para el próximo año en un buen número". Por lo que entiendo, cuando los Lakers llamaron a los Pistons y expresaron su interés en intercambiar por Derrick Rose, los Pistons dijeron: “Oye, apreciamos que hayas llamado, pero no lo estamos intercambiando. A Dwane Casey le gusta. Creemos que va a ser importante para nosotros el año que viene. Simplemente no estaba disponible".

Derrick Rose no estaba disponible para ir a los Lakers

Ante dicha situación el entrenador Dwane Casey en repetidas oportunidades se manifestó que se encuentra muy contento con el veterano jugador y que desea poder tenerlo por mucho tiempo; por lo que podría apuntar a que por ahora no se le verá al ex MVP con algún otro jersey en las duelas de la NBA.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Te puede interesar: Kobe Bryant: Bradley Beal EMULA a The Black Mamba en dos partidos (VIDEO)

Si bien Derrick Rose es una pieza clave en el equipo de Detroit, en los Lakers estaría en una situación mejor, esto en cuanto a la posición de base se refiere; misma que el basquetbolista de 31 años de edad juega.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana