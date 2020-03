NBA: Coronavirus ya alcanzó a los New York Knicks

Tal parece que los contagios por COVID-19 continúan en las duelas de la NBA, aún cuando la actividad en la liga ha sido suspendida ahora le tocó a los New York Knicks, quienes a través de sus redes informaron que James Dolan, presidente ejecutivo de Madison Square Garden Company dueño del equipo ha sido contagiado con el virus.

El dueño de los New York Knicks de la NBA, James Dolan de 64 años es uno de los más de 121 mil contagiados que se reportan en los Estados Unidos, esto lo dio a conocer el equipo quienes reportan que actualmente se encuentra en aislamiento siendo valorados por los médicos del equipo.

James Dolan dueño de los New York Knicks tiene coronavirus

Malika Andrews de ESPN mencionó que Dolan “Ha estado en aislamiento y está experimentando pocos o ningún síntoma. Él continúa supervisando las operaciones comerciales”.

En la NBA, James Dolan, es el primer propietario de un equipo de la liga profesionales de baloncesto de los Estados Unidos que se sabe, ha dado positivo por el virus.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

James Dolan se mantiene en aislamiento tras dar positivo con COVID-19

Nueva York el epicentro del COVID-19 en los Estados Unidos

La intensidad de la pandemia del COVID-19 en Nueva York ha sido muy fuerte y se considera el punto de acceso de este virus en Estados Unidos, ya que es el estado que tiene la mayor cantidad, con más de 52,000 pruebas positivas para la enfermedad y más de 700 muertes. Unas 7.300 personas estaban en hospitales de Nueva York el sábado, incluidas unas 1.800 en cuidados intensivos.

Te puede interesar: La MLB y la MLBPA acuerdan situación salarial ante la pandemia del Coronavirus

No se reportan jugadores de los New York Knicks con COVID-19

Hasta el momento ningún jugador de los New York Knicks ha dado positivo con COVID-19 ya que no han presentaron síntomas y no fueron evaluados; bajó las especificaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud.

Estados Unidos ya superan los 120 mil infectados

Los Estados Unidos ya suman más infectados y casos de muertes por el coronavirus, los últimos reportes mencionan que ya son 121 los casos de personas infectadas y más de 2 mil muertes.