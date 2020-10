NASA propone realizar construcciones en la luna y Marte con impresoras 3D

La NASA continua con sus expediciones al espacio, y durante los últimos meses han realizado impresionantes descubrimientos en la luna y planetas como Marte, Júpiter y Venus, lo que nos acerca más a los viajes espaciales.

Las expediciones no son el único objetivo de la NASA, pues han propuesto construir bases y estructuras en la luna y Marte usando impresoras 3D, mostrando los primeros prototipos de las estructuras en un increíble video.

NASA quiere construir en la luna con impresoras 3D

Recientemente la estación espacial estadounidense reveló una serie de imágenes donde muestran cómo se verían las construcciones hechas con impresiones 3D, las cuales nos acercarían más a nuestro satélite natural.

Asimismo, este ambicioso proyecto tiene en mente crear pistas de aterrizaje y comunidades habitables en la luna, por lo que las visitas aquí no podrían estar muy lejos, ya que la NASA planea tener muchos avances para el final de la década.

Por si esto no fuera poco, la luna no es el único objetivo de este proyecto, pues Marte también se incluye en los planes, y aunque el planeta ya ha sido visitado por vehículos no tripulados, aún no ha habido algún humano que pise su superficie.

La luna y Marte son posibles lugares habitables

Por otra parte, vehículos, plataformas de movilidad y estructuras diseñadas para crear comunidades habitacionales en el planeta rojo y en el satélite terrano, lo que nos daría un gran avance en cuanto a exploración espacial.

Hasta el momento solo se trata de la exposición del proyecto, pero al observar los diseños, se revela que es bastante prometedor, y en unos años podría ser una realidad, teniendo las primeras comunidades fuera de la tierra a principios del año 2030.