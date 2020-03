Mystique muestra su lado más sensual (FOTOS)

Aún sin mostrar sus rostro y tan solo ver sus hermosos ojos cualquiera se puede enamorar de la luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Mystique, quien continúa triunfando en el mundo de los cuadriláteros a nivel internacional y prende su cuenta de Instagram con sus sensuales publicaciones.

La luchadora de tan solo 1.63 metros, Mystique que forma parte de la lucha libre desde el 2013, se ha destacado por ser una de las amazonas del CMLL más sexys y con los atributos físicos impresionantes dentro y fuera de la lucha libre.

En una de sus publicaciones mostró sus enormes bubis a sus seguidores y rápidamente prendió su cuenta oficial @mystique_luchadoracmll, alcanzando 2,487 me gusta y 95 comentarios de los seguidores que no pasan por alto la belleza y sensualidad de Mystique en las redes sociales como Instagram.

“Déjalos que Hablen! Bien o Mal pero Que Hablen! Por que nada es peor mas que no hablen de ti , Y si la Gente no habla de Ti significa que NO EXISTES! Aprende a que a la Gente nunca le vas a dar gusto “ yo no estoy para darle gusto a Nadie ! El gusto me lo tengo que Dar Yo! Con Permiso! Buenas Tardes #Mysteam Feliz Jueves”, posteó la gladiadora.

Esta amazona de la Ciudad de México a logrado subir en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre y en sus cuentas de redes sociales donde ya cuenta con 38,753 seguidores y más de 464 publicaciones.