Myke Tyson afirma que no tiene nada de dinero para heredar a sus hijos

Ante las preguntas sobre su fortuna y los despilfarros que ha tenido a lo largo de su vida, Myke Tyson habló cobre cómo gastó todos sus millones, además de afirmar que no tiene dinero para heredarle a sus hijos, aunque esto no es algo que le moleste, ya que el creció en la pobreza.

Tyson habló sobre los 500 millones que ganó en toda su carrera en el boxeo profesional, mencionando que ese dinero solo le duró unos 15 años, pues la mayoría lo gastó en "locuras", afirmando que aunque le parecía bastante, todo se le acabó.

"Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años", comentó en su entrevista.

Siempre fue del dominio público que el pugilista usaba su dinero para excentricidades que lo terminaron llevando a la ruina, aún siendo de los mejor pagados en la historia, pues todos sus excesos y adicciones lo llevaron a perderlo casi todo.

Mike Tyson no deja herencia a sus hijos

Sus hijos no tendrán herencia

También mencionó que, luego de haber gastado lo último de sus millones en la rehabilitación, ya no queda nada para heredarle a sus hijos, quienes no podrán disfrutar de la vida de lujos que él tuvo por algunos años, pues no hay nada que dejarles de su época del boxeo.

Afirmó que prefiere que sus hijos crezcan de esta forma, enfrentando las adversidades de la vida y sin tantas facilidades para que se puedan esforzar por lograr sus propias cosas, como él tuvo que hacerlo en su momento, pues afirma que sufrió de varias carencias.

¿Cuántos años tiene Myke Tyson?

Tyson golpeó a un pasajero

El antiguo pugilista peso pesado fue uno de los principales atractivos en los años noventas dentro del deporte mundial, nacido en 30 de junio de 1966, pasó varios años siendo el mejor libra por libra, pero las adicciones y gastos lo hundieron.

Myke Tyson tiene, actualmente, 56 años de edad, pero la edad no lo ha mermado, ya que en La Verdad Noticias te contamos hace poco sobre la brutal golpiza que le dio a un hombre que lo molestaba a bordo de un avión.

