Musulmana adolescente discriminada en partido de baloncesto en Portugal

En un partido de baloncesto el cuerpo arbitral negó la posibilidad de jugar a una joven musulmana, ya que vestía según sus costumbres y tradiciones, llevaba una camiseta de manga larga debajo del uniforme del equipo además de medias y hiyab.

La discriminación sucedió el domingo pasado, en la localidad de Tavira, donde la chica que es integrante del equipo sub 16 Tavira Basketball Club, se enfrentó al Inmortal Basket Club, según el cuerpo arbitral , la sanción no fue por “Llevar medias y pañuelos, fue por no exponer los brazos”.

A pesar de que la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) modificó hace 2 años el reglamento para que los jugadores musulmanes pudieran hacer uso de su vestimenta tradicional y pudieran cubrir su cabeza, brazos y piernas, no fue suficiente para los árbitros de ese encuentro, la explicación de la joven sobre su religión no fue aceptada.

Después de la negativa arbitral para que la jugadora pudiera ingresar a la cancha, no le quedó más remedio que observar parte del partido desde la banca, para que tiempo después saliera del área y se dirigiera a los vestidores, donde se ha dicho lloró de impotencia y se puso a orar.

Según el Corán, cabeza, brazos y piernas deben ser cubiertos a ojos de personas ajenas a la familia directa

André Pacheco, subdirector y entrenador del grupo, ha reprobado públicamente lo sucedido, además de que ha hecho énfasis en la calidad deportiva de la jugadora musulmana. Pacheco ha calificado la actitud de los árbitros como inaceptable, además de ya haber solicitado se involucre un observador oficial.

También declaró que es la primera vez en la que la joven es discriminada de esa forma, nunca había sido expulsada por vestir su atuendo tradicional ya que previamente los árbitros han comprendido lo importante que es para la joven y su cultura.

La desinformación y prejuicios es algo que debe erradicarse del deporte, prueba de ello es que desde nivel amateur se presentan estas situaciones.

