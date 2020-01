Munguía y O'Sullivan listos para combate en San Antonio (Tom Hogan/Golden Boy promotions).

En el marco de la conferencia de prensa para la contienda entre Jaime Munguía y Gary O'Sullivan, ambos peleadores coincidieron en que realizaron una gran preparación para dar una gran exhibición la noche de este sábado en San Antonio y que para ambos será una gran pelea para su carrera.

Para el llamado "Destructor" mexicano, Jaime Munguía (34-0-0, 27 ko's), aparecer en la división de los pesos Medio, tras haber sido campeón del mundo Superwelter, y hacerlo con un triunfo contundente y convincente, significa ubicarse en la élite de la división y poder retar, a corto plazo, a campeones como Gennady Golovkin, Billy Joe Saunders, Ryoto Murata, Jermall Charlo o Demetrius Andrade.

Munguía y O'Sullivan listos para combate en San Antonio (Tom Hogan/Golden Boy promotions).

Por su parte el peleador irlandés Gary O'Sullivan (30-3-0, 21 ko's), busca propinarle su primer descalabro al pugilista azteca.

Munguía y O'Sullivan prometen acción en San Antonio

"Jaime Munguía es un gran peleador, no es un secreto, pero me preparé muy duro para esta pelea, he sacrificado muchas cosas para estar aquí, tuve un campamento de más de 100 días y sigo entrenando duro. Respeto a Jaime, es un buen tipo, le deseo mucho éxito y salud en su vida y en su carrera, pero para el próximo sábado vine a una guerra y a garantizar un gran espectáculo, y voy a ganar", dijo O'Sullivan.

Mientras que el mexicano con una gran tranquilidad pero sin poder ocultar su emoción, se dijo optimista para lo que vendrá siendo su presentación oficial en el Peso Medio.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Munguía y O'Sullivan listos para combate en San Antonio (Tom Hogan/Golden Boy promotions).

Te Puede Interesar: Alejandra “Tigre” Jiménez ruge previo a su combate

"Vengo contento, motivado por pelear en una nueva división, las 160 libras. Es una gran división donde hay grandes peleadores como Gary O'Sullivan, y estoy contento porque vienen grandes retos, le brindaremos grandes peleas al público. Quiero decirles que tuvimos una gran preparación porque queremos ofrecer una gran pelea y les aseguro que el sábado saldré con la victoria. Después, buscaremos algunos títulos en esta división para dedicárselos a la gente que me sigue, al público mexicano", aseguró.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana