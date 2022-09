Mundial de Qatar 2022 contará con transporte gratuito para todo público

A casi dos meses de que arranque el Mundial de Qatar 2022, el Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial confirmó que el transporte público será gratuito para todos los visitantes, y medios de comunicación, durante la próxima Copa del Mundo.

El requisito principal será que los aficionados cuenten con el Hayya Card, un permiso de ingreso al país que se gestiona de forma online, además de la presentación de un ticket oficial para un partido y un voucher de alojamiento.

Este permiso alcanzará a cubrir los tres principales sistemas de movilidad: el subterráneo, el tranvía y los autobuses. Este beneficio estará disponible desde el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, que se llevará a cabo del el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Para los días del Mundial de Qatar 2022, los horarios de servicio serán extendidos, por lo que el servicio será de sábado a jueves de 6:00 AM a 3:00 AM; mientras que los viernes serán de 9:00 AM a 3:00 AM.

Qatar cuenta con tres líneas de metro (oro,verde y roja) y una red de 37 estaciones. Además, cada estación cuenta con elevadores y los vagones están equipados con espacio para sillas de ruedas, carriolas y accesos para perros guía.

Otro medio de transporte es el tranvía, el cual cuenta con tres líneas que cubren tramos clave de la ciudad qatarí, por un lado, está Lusail Tram que hace conexión con la estación Legtaifiya de la línea roja del metro.

Otros medios de transporte en Qatar

Los autobuses Karwa operan en una extensa red alrededor del centro de Doha. Sus rutas pueden ser rastreadas a través de una aplicación. Dichos vehículos están equipados con rampas, espacio para sillas de ruedas y acceso a perros guía.

El servicio también cuenta con dos servicios de mini autobuses que transportan a los pasajeros entre ubicaciones destacadas de la ciudad: los autobuses metrolink y los mini autobuses metroexpress.

