Mundial de Qatar 2022: Jugador de Perú se retira tras fallar penal

Perú quedó fuera del Mundial de Qatar 2022. El conjunto sudamericano no pudo derrotar a Australia en el Repachaje de la Copa del Mundo, y fue eliminado de la justa del próximo mes de noviembre.

El equipo que dirige Ricardo Gareca, terminó la eliminatoria de la Conmebol en el quinto lugar, por lo que tuvo que jugarse su pase al torneo más imporante de selecciones nacionales en la respesca, donde cayó en penaltis ante los Kanguros.

Ante esta situación, el futbolista peruano Luis Advincula fue el encargado de cobrar el detenido por el arquero Andrew Redmayne, de los oceánicos, aunque ellos representan a la Confederación Asiática, y así quedar eliminados de Qatar 2022.

Luis Advincula jugó en la Liga MX

Después del encuentro, el jugador, que alguna vez militó en la Liga BBVA MX para Tigres y Lobos, posteó en sus redes sociales un mensaje que sorprendió a propios y extraños, pues se retira de su selección.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que cause y a todo el Perú soy el UNICO!! responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección.

“No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto; a mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, aseguró el futbolista luego de haber fallado desde los 11 pasos en el Repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Australia avanzó a Qatar 2022

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, luego de conseguir su pase a Qatar 2022, la selección de Australia se encuentra en el Grupo D de la Copa del Mundo, donde se medirá a Francia, Dinamarca y Túnez.

Incluso de conseguir la hazaña ante los conjuntos europeos se podría ver las caras contra la Selección Mexicana en los octavos de final. México tendría que quedar en primero de su grupo y los oceánicos en segundo o viceversa.

