Mundial de Básquetbol FIBA China 2019 arranca este domingo

Se encuentra todo listo para que este domingo arranque el Mundial de Básquetbol FIBA China 2019, en el cuál 32 equipos se verán las caras del 31 de agosto al el 15 de septiembre en China para disputar el honor de ser llamado campeón del mundo dentro del deporte ráfaga.

Partido amistoso entre España vs Argentina previo al Mundial

Una de las selecciones que hay que seguir muy de cerca es a los actuales campeones del mundo, Estados Unidos, quienes a pesar de las ausencias de muchas estrellas será la favorita para retener su corona en esta nueva edición del Mundial de Baloncesto, por lo que no será fácil imaginarse a otra selección como la ganadora el año pasado.

Yao Ming, presidente de la Asociación China de Baloncesto

Dentro de la terna de 32 competidores, la más grande en la historia de esta competición, se encuentra una serie de selecciones interesantes como la de España, quien salió ganadora del Mundial 2006, además de experimentada y talentosa Australia y la formidable Serbia.

Están en juego siete plazas para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Te puede interesar Marc Gasol se pierde juego ante Argentina por problema estomacal

Cabe mencionar que durante este certamen se otorgarán siete plazas para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante el inicio del mundial tendrán participación los equipos que conforman los grupos, A, B, C y D, en donde se enfrentarán las selecciones de Angola vs Serbia y Montenegro, Polonia vs Venezuela, Rusia vs Nigeria, Irán vs Puerto Rico, Filipinas vs Italia, España vs Túnez, Argentina vs Corea y China vs Costa de Marfil.

Grupos del Mundial FIBA China 2019

Los partidos se llevarán a cabo en ocho ciudades anfitrionas; Beijing, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Shanghai, Nanjing, Shenzhen y Dongguan.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Grupos del Mundial de Básquetbol China 2019

Grupo A: China, Venezuela, Polonia, Costa de Marfil.

Grupo B: Rusia, Argentina, Corea del Sur, Nigeria.

Grupo C: España, Irán, Puerto Rico, Túnez.

Grupo D: Angola, Filipinas, Italia, Serbia.

Grupo E: Estados Unidos, Turquía, República Checa, Japón.

Grupo F: Grecia, Nueva Zelanda, Brasil, Montenegro.

Grupo G: República Dominicana, Francia, Alemania, Jordania.

Grupo H: Canadá, Senegal, Lituania, Australia.