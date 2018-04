Mundial Rusia 2018: "Zlatan nos dejó, no merece ir al Mundial", DT de Suecia

Pese a que el delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, se encuentra en un buen desempeño futbolístico en la MLS con el Galaxy y ha mencionado en varias ocasiones que está con toda la disposición para regresar con su selección para disputar el Mundial Rusia 2018, aunque esta probabilidad cada vez es menor.

Janne Andersson, el director técnico de la selección de Suecia, dijo que el atacante no está contemplado pues al igual que otros futbolistas tomó la decisión de ya no vestir la camiseta de la selección.

“Ibrahimovic le dijo que no a la selección sueca, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí.