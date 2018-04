Mundial Rusia 2018: ¡Zlatan lo vuelve a hacer y lanza otra de sus frases!

¡Zlatan Ibrahimovic asistirá al Mundial Rusia 2018!

El delantero sueco aseguró...

Sin embargo, cuando se le cuestionó si la asistencia sería usando zapatos casuales o de futbol, no respondió la duda.

Recientemente asistió a una entrevista dirigida por Jimmy Kimmel para la televisión estadounidense, el futbolista del LA Galaxy indicó la famosa compra de una página en el diario LA Times para dar a conocer su llegada con la frase “Querida Los Ángeles, de nada”.

“Tuve los ojos puestos en Los Ángeles durante muchos años y quería hacerles un regalo. Llevaba tiempo pensándolo y un día me vino a la cabeza: debería regalarme a mí mismo. Esto se me ocurrió y, bueno, de nada”, señaló el sueco.

La personalidad y confianza que demostró el jugador de 36 años dejó sorprendido al famoso entrevistador, quien le comentó que contrastaba con el estereotipo de los suecos.

“En la lengua de los Balcanes, mi nombre significa oro, por eso me gusta que me llamen por mi nombre. Entiendo que hay gente que tiene dificultades para decir mi nombre y es por ello que la gente me llama solo Ibra. Ahora también me llaman León y me gusta”.