Mundial Rusia 2018: “Vasco” Aguirre cree que México puede ganarle a Alemania

Javier “Vasco” Aguirre, quien en su momento dirigió a la Selección Mexicana de Futbol, asegura que el Tricolor pinta con fuerza para derrotar a la Selección de Alemania, en el debut de dichas selecciones en el Mundial Rusia 2018.

Aguirre asegura que México podría hacer un gran papel en el Mundial, pues atestigua que ha platicado con varios jugadores e incluso con Juan Carlos Osorio, donde se ha dado cuenta que los jugadores tienen en la mentalidad hacer historia con la Selección Mexicana.

“Solamente hacen quinielas para los cuatro que son favoritos y México no aparece, a partir de ahí, he leído mucho sobre los jugadores, también he hablado con el profesor Osorio y ellos están conscientes de todo”, declaró Aguirre.