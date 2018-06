Mundial Rusia 2018: Trollean a Paulina Rubio por no saber de futbol

La cantante Paulina Rubio se tomó el tiempo para demostrar su apoyo a la Selección de México en su debut frente a Alemania en el Mundial Rusia 2018, precisamente el día de su cumpleaños. Contaba con la compañía de María Celeste Arrarás, la mujer que grababa un vídeo para compartir en su perfil de Instagram al tiempo que se dirigían al encuentro en Rusia.

En el video, la “Chica Dorada” tiene un 'pequeño error' en donde señala que espera que México consiga la victoria o el empate por medio de penaltis.

Inmediatamente aparecieron las reacciones de los usuarios, que empezaron a criticarla no sólo por no conocer nada sobre el futbol, sino de igual forma por su actitud. En el primer encuentro del mundial no es posible que suceda una tanda de penalitis.

La conductora de televisión se encuentra cubriendo ceremonias del mundial para sus redes sociales al igual que Paulina Rubio, quien también hace promoción de su nuevo material a la par del evento mundialista.