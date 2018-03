Mundial Rusia 2018: Tras incidente en amistoso, Rusia tomará medidas contra el racismo

Durante el partido del martes pasado entre Francia y Rusia, aparecieron gritos de mono provenientes de algunos aficionados en las gradas, por lo que se encendieron las alarmas para que las autoridades tomen cartas en el asunto y no existan problemas severos durante el Mundial Rusia 2018, que está a menos de tres meses para su inicio.

La justa mundialista se celebrará del 14 de junio al 15 de julio, por lo que el tema en cuestión es preocupante.

Fueron sonidos simiescos los que se escucharon en varias ocasiones en contra de los franceses, más significativos en el minuto 73, al momento de que el mediocampista Paul Pogba tuvo la posesión de la pelota.

Otro jugador que fue víctima de los gritos fue Ousmane Dembélé, al momento de cobrar dos tiros de esquina, fueron testigos varios fotógrafos.

Podemos hablar de un avance acerca de este tema, pero lo cierto es que no ha desaparecido por completo, aparece el hecho ocurrido en el encuentro de San Petersburgo como prueba. También hay que resaltar que si revisamos las estadísticas, de acuerdo a un informe de la ONG Fare, se registraron 89 incidentes racistas alrededor de partidos de futbol en Rusia durante la campaña 2016-2017.

Igor Lebedev, vicepresidente de la Duma (Cámara de Diputados), también miembro del partido nacionalista LDPR y del Comité de Dirección de la RFS, reaccióno de forma decisiva ante la situación:

"Disponemos ya de medios de sancionar el racismo, pero o bien son demasiado débiles o bien los aficionados no los entienden", añadió, asegurando que "ese mal comportamiento no se detendrá mientras no sea castigado".