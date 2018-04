Mundial Rusia 2018: "Si Francia me necesita, ya saben donde estoy", Karim Benzema

Karim Benzema, el delantero francés del Real Madrid, afirmó que no hará nada para lograr llenarle el ojo al seleccionador francés, Didier Deschamps, para que lo convoque, agregando la afirmación que "si me necesitan, ya saben donde estoy".

"Ya tengo 30 años, dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy", aclaró Benzema en una entrevista que publica este martes la edición española de la revista "Vanity Fair".

Cuestionado sobre qué haría para convencer a Deschamps de que lo incluya en la lista de 23 jugadores que asistirán al Mundial Rusia 2018, Benzema se limitó a afirmar "¿yo?¿Ahora? Nada".

"No hablo con el entrenador (Deschamps) desde hace tiempo. Sin mediar palabra es muy difícil", indicó.

Cabe resaltar que Karim Benzema no ha disputado un juego con la Selección Francesa desde el mes de octubre de 2015, ya que Deschamps dejó de convocarlo después del estallido del caso del chantaje con una cinta de vídeo de contenido sexual a su compañero de selección Mathieu Valbuena, una situación en la que el jugador madridista fue investigado.

Este suceso había obligado incluso al entonces primer ministro Manuel Valls a afirmar que "un gran deportista debe ser ejemplar".

"Cuando un primer ministro habla de ti ya no es futbol. Creo que no hay que mezclar futbol y política. En mi caso es un asunto político", comentó Benzema, dejando en claro por qué no canta la Marsellesa antes de los partidos.