Mundial Rusia 2018: Sergio Ramos confesó la manera en que se enteró de la salida de Lopetegui

Con unas cuantas preguntas hechas fue más que suficiente para que conozcamos más sobre la situación crítica que se vive en el Real Madrid y la Real Federación Española de Fútbol.

Sergio Ramos, defensa central y capitán del Real Madrid, habló sobre lo que ha sucedido respecto a la partida de Julen Lopetegui, quien era entrenador y fue destituido de su puesto a tan sólo 48 horas del debut en el Mundial.

"Había que pasar la página cuanto antes. Hubo momentos para nada agradables. Julen ha sido parte de todo este mundial. España debe estar por delante de cualquier nombre propio", declaró Sergio Ramos, uno de los mayores referentes de los Blancos, club que desató el problema.

El español reveló que tenía conocimiento de las negociaciones, más allá de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, confesó que ellos supieron unos minutos antes de que se publicara la noticia en las redes oficiales de los Merengues.

"Cuando eres capitán te toca saber un poco más de la cuenta en distintas situaciones. Nosotros podemos opinar pero los que toman las decisiones son otros, preferimos mantenernos al margen. Mañana empieza el Mundial, cuanto antes dejemos el tema será mejor. Meter el dedo en la llaga no es lo idóneo", comentó.

El español de 32 años dijo al ex entrenador Lopetegui como parte de todo el procedimiento del Mundial, pero se centró en la entrada de Fernando Hierro: "Pocas personas mejor que Hierro para cubrir la ausencia de Julen, que era muy importante. Es un nombre que todos admiramos desde hace tiempo. Ojalá podamos hacer algo con ese mismo sueño".

Con los reiterados cuestionamientos acerca de Lopetegui, y antes de que el responsable de prensa solicitara que no se hablara más del tema, Ramos agregó: "La única manera donde podemos hacer algo es dentro del campo, que es donde nos gusta hablar. No sé si se habrá equivocado o no, pero no somos nosotros los que tenemos que responder esa pregunta. Preferimos no hablar más del tema, pasar página".

Hay que recordar que el jugador del Real Madrid fue identificado como parte de quienes trataron parar la salida de Lopetegui. Las aclaraciones se darán a conocer después de la Copa del Mundo: "Cuando acabe el Mundial, que cada uno diga lo que crea, lo que piense".

Unos momentos después de la rueda de prensa en Rusia en la ciudad de Sochi, el Real Madrid presentará en España a su director técnico, Julen Lopetegui.