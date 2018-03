Mundial Rusia 2018: Seleccionados y La Volpe opinan sobre el trabajo de Osorio

Una vez terminada la Fecha FIFA, las declaraciones de los jugadores y ex técnicos de la Selección Mexicana no se hicieron esperar. El timonel del Tricolor es cuestionado por las rotaciones que son fieles a su estilo, pero que de cara al Mundial, dejan en exhibición las fallas de la federación mexicana.

Ricardo La Volpe, el argentino que también ha sido timonel de México, fue muy crítico con Osorio. Ya que considera que el equipo del colombiano no tiene ni pies ni cabeza y mencionó que la derrota ante Croacia es una cachetada para el equipo mexicano, todo esto lo dijo a través de redes sociales.

Siguió enfático al decir que Osorio ha colocado jugadores en posiciones que no destacan, por no ser las que están acostumbrados a desempeñar y mencionó el tan anhelado quinto partido para los mexicanos.

“¿Por qué hay dudas? Porque vemos que no hay un sistema definido, se cambia incluso en un mismo partido; a jugadores que no dominan ciertas posiciones, donde no brillan, etc. Solo queda esperar el mundial y que México pase al quinto partido.”