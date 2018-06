Mundial Rusia 2018: Raúl Jiménez habla de su sueño mundialista

Raúl Jiménez, jugador del Benfica se encuentra a pocos días de vivir su segundo Mundial, como seleccionado mexicano. Con sólo 27 años de edad, el futbolista recuerda que desde que estaba pequeño se visualizaba vistiendo la playera de su país y representándolo en la Copa del Mundo, sueño que cumplirá al asistir al Mundial Rusia 2018.

En entrevista con Récord, incluso recuerda que cuando pertenecía a la escuela de futbol de las Águilas del América ya soñaba con un día pertenecer al Tricolor, aunque sabía que no sería un camino fácil ya que asegura que sus compañeros de primaria le cuestionaban el estar practicando fútbol, donde también le decían que no lograría sus sueños.

“En la escuela, en el recreo, y la mayoría de mis compañeros sabían que estaba en la escuela del América y no falta el que te diga ‘qué estás haciendo ahí si nunca vas a llegar’, pero yo sé que puedo y eso te alienta más a conseguirlo, te ayuda a que quieras demostrarle a esa persona que lo puedes conseguir y soñar con eso.”, declaró Jiménez.

Recordó los sacrificios que tuvieron que enfrentar sus padres para que él continuara con la formación deportiva, que hoy, lo tienen cumpliendo el sueño mundialista. Raúl Jiménez confiesa que desde pequeño supo lo que quería lograr, por eso le insistía a sus padres en el tema deportivo y estos nunca le dieron un “no” por respuesta.

“El simple hecho de saber que es la justa futbolística más grande del mundo, me daba para pensar que quería lograr algo como eso, que quería representar a mi país, siempre diciéndole a mis papás y contando con su apoyo, nunca me daban un 'no' como respuesta en el tema de futbol”, indicó Jiménez.

Además recordó que de pequeño no se imagina que algún día cumpliera su sueño, sin embargo, ahora está a punto de vivir su segunda experiencia mundialista. Asegura que nunca se conformó con lo que tenía, que iba por más.

“De niño no dimensionas lo que puedes llegar a hacer. No sabes que puede ser verdad, pasan los años y ves que tienes que ir por más, no conformarte con lo que ya tienes sino alcanzar más metas”, concluyó Jiménez.



Nada mejor que tener una gran despedida en nuestra casa y con todo el apoyo de los incondicionales. Esta noche y siempre... ¡Vamos con todo México! #NadaNosDetiene #RJ9 pic.twitter.com/NUM3gw6NWV — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) 2 de junio de 2018