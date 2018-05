Mundial Rusia 2018: Pizarro mandó mensaje a Erick Gutiérrez e Hirving Lozano

El atacante todavía rojiblanco, Rodolfo Pizarro, ha llegado a ser en los últimos días, uno de los futbolistas más mencionados por la afición y el hecho de no aparecer en la lista de 28 jugadores que convocó el director técnico, Juan Carlos Osorio, generó mucha molestia e inconformidad.

El tamaulipeco Rodolfo Pizarro habría sobresalido en los últimos meses por ser una pieza clave para las Chivas Rayadas del Guadalajara, y sumándole su aportación de ser líder para conseguir el título de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Rodolfo Pizarro

El futbolista del Rebaño Sagrado no formará parte del grupo mundialista que asista al Mundial Rusia 2018, a pesar de esto, no pierde el sentido del humor, y este martes le mandó un mensaje muy original a sus ex compañeros en los Tuzos del Pachuca, Erick Gutiérrez e Hirving Lozano.

El jugador del PSV, Hirving Lozano, es contemplado actualmente como el integrante de la Selección Mexicana que llegará en mejor forma para disputar los encuentros de la Copa del Mundo.

Hirving Lozano

Por otro lado, Erick Gutiérrez fue la gran sorpresa en la lista de 28 jugadores que brindó el entrenador colombiano, cabe mencionar que sí ha destacado por ser un buen jugador en Pachuca, aunque no ha pesado en la ofensiva con su equipo, por tal motivo no clasificaron en las últimas dos liguillas.

Erick Gutiérrez