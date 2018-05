Mundial Rusia 2018: "Para mí es la última chance con la Selección", Javier Mascherano

El futbolista argentino, Javier Mascherano, se presentó hoy a una conferencia en el predio de la AFA en Ezeiza en la que puntualizó que el Mundial Rusia 2018 será su última chance de coseguir algo significativo con la Selección Argentina.

"Para mí es la última chance".

Javier Mascherano

Dejando claro que el jugador de 33 años se retirará después de finalizar la justa mundialista.

"Mi recorrido en la Selección ha sido un sueño, pero no es momento de hacer análisis. Hay que hacerlo cuando se cierran etapas y todavía queda más de un mes y medio para cerrarla", añadió.

Javier Mascherano

Declaraciones más importantes del Jefecito

"Si está Messi, es mucho más fácil. No nos ha alcanzado en el Mundial pasado, pero no hemos estado tan lejos. El fútbol es muy capriochoso e inentendible. Una Copa del Mundo no es sencilla, pero tenemos argumentos para ir a competir. Después se verá para qué está la Selección. Sería un error pensar en una hipotética semifinal o final. Es fundamental empezar bien, después el Mundial te va mostrando el camino".

"Romero es una baja muy sensible para nosotros, en lo futbolístico y humano. Ahora hay que desearle lo mejor al Patón (Guzmán) que se ha sumado y tirar para adelante con los que seguimos".

Sergio Romero

"Soy de las personas que, cuando toman una decisión, la hacen pensando y no a la ligera. Se hace raro todavía (haberse ido del Barcelona) pero no tengo ningún tipo de dudas ni reclamo interno".

Javier Mascherano

"Requiere de una gran valentía jugar de la manera que lo hacemos, asumir muchos más riesgos. Para eso es fundamental estar convencido de lo que estás haciendo y no claudicar ante nada, ningún resultado ni momento malo dentro de un partido, creo que Jorge apunta a eso. Convencer al equipo de que esa es la forma y mantenerla todo el tiempo".

"No podemos guiarnos por el pensamiento de afuera, sí por nuestras sensaciones y las cosas que hay que mejorar. Que el equipo haya llegado de la manera que llegó al Mundial, con los vaivenes de la eliminatoria, el resultado con España que está latente… Eso nos tiene que jugar a favor, corregir esos errores para saber que en un Mundial no los podés cometer".