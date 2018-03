Mundial Rusia 2018: Osorio seguiría en el Tri por talento de jóvenes

La renovación de contrato por parte de Juan Carlos Osorio con la Selección Azteca no se ha resuelto, pero el director técnico ya pensó en el futuro que tiene el Tri y contempló que ese puede ser un fuerte motivo por el cual se quede al mando de la selección una vez finalizado el Mundial Rusia 2018.

Algunos de los jóvenes que tiene contemplados en un futuro están en concentración durante esta fecha FIFA como Edson Álvarez, Jonathan González y Omar Govea, quienes aún se encuentran luchando por un lugar en Rusia 2018.

“Jonathan (González), para empezar, es parte de un grupo de jugadores mexicanos a los que me he referido como con un buen presente y un promisorio futuro que me animan a continuar y es parte de ese grupo, al igual que Edson (Álvarez) y Omar (Govea), además de otros que no están ahora como Orbelín(Pineda) o Erick (Gutiérrez)”, señaló en conferencia de prensa en Levi’s Stadium.