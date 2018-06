Mundial Rusia 2018: "Osorio es un genio", Miguel Layún

Sólo ha pasado un día luego de marcar historia con la Selección Mexicana, el centrocampista Miguel Layún mostró su defensa al cien por ciento al trabajo de Juan Carlos Osorio, a quien califica como un genio.

Mundial Rusia 2018: "Osorio es un genio", Miguel Layún

“Es difícil dejar que todo esto suceda, pero lo vemos muy bien, tan contento como nosotros por haber conseguido el triunfo, pero conociéndolo, ya esta pensando en el siguiente partido, las sesiones de toda esta semana porque, lo he dicho muchas veces, para mí el mister es un genio y eso es lo que hace un genio: cosas diferentes. No lo veo capaz de hacer algo distinto a lo que te estoy comentando, ojalá al final reciba el mérito por el trabajo que ha hecho, me daría muchísimo gusto, porque a mi punto de vista se lo merece”, señaló.

Tocando el tema sobre la victoria contra Alemania, indicó que una característica que posee esta generación es la transformación que han tenido tanto en lo profesional como en lo personal.

Mundial Rusia 2018: "Osorio es un genio", Miguel Layún

“Es difícil describir eso, pero creo que hemos estado en un proceso de transformación importante en muchos aspectos, no solo futbolístico, tambien en lo personal hemos trabajado cosas que a veces te permiten estar en mejores posibilidades de merecer y hacer algo diferente”, puntualizó.