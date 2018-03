Mundial Rusia 2018: Osorio dejaría su lugar al 'Tuca' Ferretti

Las redes sociales se han inundado de la posible salida de Juan Carlos Osorio una vez que finalice el Mundial Rusia 2018, ese pensamiento surgió en la audiencia después de que el estratega colombiano rechazara la renovación de contrato, aprovechando esto dejó ver su punto de vista de a quién le dejaría su lugar si tuviera que salir de la Selección Mexicana, que sería Ricardo 'Tuca' Ferretti después del gran proyecto por años que ha venido realizando con Tigres.

Hace días el estratega colombiano declaró su deseo de estar al mano de un equipo perteneciente a una Liga, un club con el que pueda trabajar constantemente, razón por la cual ha pensado en dejar al TRI, también tomando en cuenta los resultados positivos o negativos que pueda conseguir el conjunto azteca en el Mundial Rusia 2018.

Después de que Juan Carlos Osorio externara su admiración por el gran trabajo que ha realizado Ricardo 'Tuca' Ferretti con Tigres y que le dejaría el lugar si tuviera que irse, el estratega de Tigres agradeció la opinión pero aclaró que no tiene intenciones de dirigir a la Selección Mexicana.

Tuca comentó que ya cumplió el deseo de ser estratega del Tri cuando clasificó al equipo a la Copa Confederaciones de Rusia 2017, en un duelo que se llevó la victoria 3-2 a Estados Unidos en el Rose Bowl, ocurrido en el 2015.

“Gracias, mucha gente me escoge y no de ahorita, pero todos saben que mi interés por dirigir la Selección Nacional ya lo cumplí; cumplí con la tarea con Decio con la Copa que disputamos, y ahoritacon Tigres tengo tres años más de contrato, quiero cumplir mi contrato con Tigres y no tengo ninguna intención de ser entrenador de la Selección Nacional”, declaró en conferencia de prensa.