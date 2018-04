Mundial Rusia 2018: "Oribe Peralta tiene que estar en la Copa del Mundo", Piojo Herrera

El director técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, envió un mensaje claro para generar más polémica ante lo que se presume de la ausencia de Oribe Peralta para vestir la camiseta de la Selección Mexicana en el Mundial Rusia 2018, señaló que el Cepillo tiene que estar en la lista de los 23 futbolistas que asistirán a la Copa del Mundo comandados por el estratega Juan Carlos Osorio.

"Para mí es un tipo indispensable que tiene que estar en la lista de 23, pero bueno, no lo decido yo; lo único que podemos decir es que Oribe tiene que estar en el Mundial y no hay vuelta de hoja. Tiene personalidad, tiene lo que se tiene que poner para estar en una selección, cuando no juega no es un tipo problemático, siempre aporta a sus compañeros", aseguró Miguel Herrera este jueves en conferencia de prensa.

El DT del conjunto azulcrema contempló que esta situación ha logrado la distracción del delantero originario de Torreón, motivo por el cual ha no se ha encontrado en su mejor momento futbolístico, ya que se enfrenta una de sus peores temporadas como goleador, acumulando apenas tres anotaciones.

Incluso, el Piojo indicó que platicó con el Cepillo para aconsejarle que se olvidara del tema del TRI, tal y como lo hizo con Henry Martín en su momento, para dedicarse de lleno al equipo y en la temporada local, donde lleva cinco fechas consecutivas sin conocer el gol.

"Me parece que hay una exagerada presión sobre él, en el sentido de que si va o no a la Selección, si lo van a llamar o no, me parece que es un distractor. Él nos está generando, a lo mejor no con goles pero sí con pases a gol, entonces por ahí hay un distractor que la gente está pendiente que si va o no va, si Osorio lo llama o no; son cosas que aunque él diga que no, obviamente está pendiente, yo le he dicho que se olvide un poquito de eso", finalizó.