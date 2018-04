Mundial Rusia 2018: Ochoa asegura que se le valorará el día que se retire

A poco más de 50 días para dar inicio al Mundial de Rusia 2018, el arquero Guillermo Ochoa habló sobre las personas que lo han criticado a lo largo de su carrera, ya sea por sus decisiones o por el desempeño que ha mostrado durante la misma.

En entrevista con Claro Sports, el guardameta de 32 años, hablo de que siempre fue un sueño jugar en Europa, de cuánto le costó hacer esto posible y cómo se enteró de que iría al Mundial de Brasil 2014.

Al ser cuestionado sobre si se sentía valorado o no, no dudó en dar a conocer que tiene sentimientos encontrados ante esta pregunta:

"Yo creo que hay mucha gente que me reconoce el trabajo, otra que no tanto, pero se va a valorar más el día que me retire" recalcó Guillermo.

También se le preguntó cómo se sintió el día que supe, que sería el encargado de defender el arco del Tri, en el Mundial de Brasil 2014.

El Portero del Standard Lieja, también platicó cómo fue vivir ese trago amargo en el que salió positivo por Clembuterol, mismo que en su momento, pudo costarle una suspensión. Además, se sinceró al confesar, que esté hecho le cerró puertas.

"Fue un momento difícil e injusto, es una situación que no estaba en mis manos controlarla. Al final el París terminó firmando a Sirigu, me decían: 'no podemos firmarte, cómo vamos a firmarte así, no sabemos si vas a jugar, vas a ocupar una plaza y si sales suspendido' y pues era la duda". Relató el portero de la Selección Mexicana.