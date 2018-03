Mundial Rusia 2018: Ocho tips que debes saber antes de viajar.

Cualquier persona pensará que viajar al Mundial Rusia 2018 consta de un gasto excesivo, pero la realidad nos indica algo diferente. Efectivamente estaríamos en un error si pensamos que es un viaje de bajo costo, pero sí podemos argumentar que es mucho más económico que a cualquier parte de Europa.

Tickets Mundial Rusia 2018

Por esa razón, es importante que nos informemos de manera correcta antes de emprender un viaje y con mayor razón si es a un lugar que nunca antes hemos visitado. Aquí te dejamos ocho tips que seguramente te serán útiles para un viaje al Mundial Rusia 2018:

1. Investiga rutas de llegada distintas: contemplar un viaje directo a Moscú implica un gasto aproximado de 1500 usd. Por otro lado, podemos encontrar otros viajes que tengan dos o tres escalas pero el precio disminuye significativamente. Un ejemplo sería viajar de la Ciudad de México a Moscú, con escala en París, lo que implicaría un gasto aproximado de 950 usd. Disminuye el precio, por lo que nuestra cartera nos lo terminará agradeciendo.

Rutas Moscú

2. Sí a la renta de departamentos: es muy cierto que un hotel nos brindará mayor comodidad y ciertos lujos, una noche nos puede costar entre 57 y por encima de los 260 dólares para cuatro individuos. Por otro lado, la renta de un departamento, contemplando la misma cantidad de personas, puede costar 50 dólares por noche en Moscú; pensando en una semana sería un total aproximado de 300 usd para cuatro personas. Correspondiendo 75 dólares por persona.

3. Fundamental Fan ID: necesitamos solicitar una visa para entrar a Rusia. Aunque, para el Mundial Rusia 2018 los aficionados contarán con una credencial de nombre Fan ID, que tendrá el mismo valor que una visa. Ésta se debe solicitar en el tiempo que tus boletos llegan a tu domicilio o correo electrónico. Se necesita llegar al país con la impresión del boceto que se envía. Después se debe ingresar al Fan ID Center, donde te brindan el cartón encimados y con tu fotografía, una vez que presentaste los documentos necesarios. Con esto, podrás disfrutar de accesos con mayor rápidez a filas en aeropuertos y transporte público gratis.

Fan ID Mundial Rusia 2018

4. Aprender lo básico de ruso o dominar el inglés: debemos tener en cuenta que en Rusia hay un mínimo de personas que dominan otro idioma que no sea ruso o tártaro. El inglés es otro idioma que se habla pero no en gran medida. Si no dominas el idioma, puedes recurrir al método de descargar una aplicación para traducir lo que las otras personas digan.

5. Investiga restaurantes donde se hable inglés: es complicado encontrar un lugar para comer en Rusia, debido a que no tienen menú en inglés ni personas que hablen el idioma, ya que las cartas vienen en ruso. Puede ayudar que los menú contengan ilustraciones pero en algunos casos la gran variedad de ingredientes abre la posibilidad de que alguna comida no sea de nuestro agrado. Por lo que se debe ser lo más específico posible con los meseros del restaurante.

6. Prepara tu ropa para el frío: A pesar de que el Mundial Rusia 2018 será en verano, el clima es muy variable. En el día puede estar el sol, en la noche baja la temperatura, en la madrugada puede llover, en fin... Puede ser complicado para la gente que no está acostumbrada a esas temperaturas. La sensación térmica puede ser de 5, 6 grados con mucho viento. También debemos tomar en cuenta ropa cómoda ya que caminar siempre será la mejor opción para tener una experiencia inigualable de lugares cercanos por conocer.

Frío en la capital rusa

7. Más vale que sobre a que falte tiempo: en general, el transporte en Rusia es todo un caso. Para los aficionados el transporte público es gratis pero no es lo más idóneo, los metros y los autobuses siempre están llenos y no llegan a la hora señalada. Hablando de los taxis personalizados, tienen problemas para dar con el punto de partida. Hay que ser precavido para poder llegar a nuestro destino en tiempo y forma y aprovechar nuestra estancia lo más que se pueda.

8. Llevar una gran porción de tolerancia y paciencia: en Rusia, los habitantes no son las personas más locas por el futbol. Se encuentran alejados al fanatismo por este deporte gracias a su cultura. Se puede dar la situación de que en la calle no veas a personas emocionadas o celebrando, aunque ellos buscan una cierta empatía con los visitantes a las competiciones. Tampoco están en contra de las personas que celebran como carnaval en las calles, siempre y cuando no faltes alguna norma.

Siguiendo estos puntos podrás disfrutar de tu viaje de la mejor manera, ahorrando dinero, aprovechando el tiempo y llevándote una inolvidable experiencia.