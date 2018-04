Mundial Rusia 2018: "No tenemos un equipo de superatletas por razones culturales", Juan Carlos Osorio

Para el director técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, las diferencias que existen entre las cualidades del futbolista mexicano y del colombiano se deben a las condiciones físicas de ambos.

A menos de dos meses que inicie el Mundial Rusia 2018, el estratega colombiano hace un análisis de su selección y reconoce honestamente que el fuerte de su equipo no está en la potencia físico, sino más bien en la "buena técnica, jugadores de alta resistencia, que no se fatigan rápido y a eso también hay que sacarle ventaja”.

El técnico colombiano tuvo su participación en la Cumbre del Futbol Latinoamericano en su país, donde platicó sobre las diferencias que ve entre el futbol mexicano y el colombiano, sin hacer menos a ninguno de los dos.

"Mi tema es generar esa conciencia entre mis jugadores, de que no tenemos un equipo superfuerte de superatletas por varias razones culturales, de las cuales no tengo derecho de hablar de eso aquí, porque me da temor de que alguien publique eso. Allá no hay los atletas que hay aquí, pues el planteamiento allá es muy diferente”, comentó Osorio.