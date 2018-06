Mundial Rusia 2018: "No le echemos la culpa sólo a Messi", Mascherano

El mediocampista argentino, Javier Mascherano, demostró que defiende a capa y a espada a su compañero Lionel Messi a unas cuantas horas de disputar el determinante encuentro del Grupo D frente a Nigeria, que definirá el destino de las dos selecciones en el Mundial Rusia 2018.

"El equipo está frustrado, no Leo. No le echemos la culpa solo a él. Hay frustración porque las cosas no salen, pero tenemos que aprender a convivir con eso y tratar de salir de ahí. Debemos saber sobrepasar las dificultades. No podemos resignarnos con lo primero negativo que nos pase. Es una lucha interna a la que debemos ganarle", afirmó el Jefecito a la web de la FIFA.

Argentina está obligada a conseguir la victoria este martes contra Nigeria para todavía contar con probabilidades de tener el boleto a Octavos de Final del Mundial. A partir de ese triunfo, un empate entre croatas e islandeses o una victoria croata los colocaría automáticamente a Octavos.

En caso de que Islandia se impusiera a Croacia, se decidiría por la diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 por -3 de los argentinos).

¿Mascherano qué piensa de Nigeria?

"Es un equipo con jugadores interesantes. Vimos contra Islandia que el primer tiempo lo sufrió, y bastante. Pero supo sufrirlo y en el segundo tiempo mostró su mejor juego en este Mundial", aclaró.

Nigeria en el Mundial Rusia 2018

"No hay que darles espacios. Con espacios te hacen muchísimo daño, porque son jugadores muy físicos, muy rápidos. Debemos controlar sus puntos más fuertes para ir limitándolos, y luego aprovechar nuestras oportunidades", sentenció.