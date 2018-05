Mundial Rusia 2018: Néstor Araujo asegura que no está listo para el Mundial

Néstor Araujo, defensa del actual Campeón de la Liga MX, Santos Laguna ha activado las alarmas de la Selección Mexicana al afirmar que no se siente listo para asistir al Mundial Rusia 2018. El jugador había declarado con anterioridad que si no se sentía 100% recuperado, no asistiría a la justa mundialista.

Cada vez falta menos para que la Selección Mexicana haga su debut en el Mundial Rusia 2018, tal y como lo declaró en días pasados Juan Carlos Osorio, el tema de los seleccionados lesionados es algo que le preocupa y ahora, con las declaraciones de Néstor, parece que el jugador no estaría presente con el Tricolor.

“Yo me siento bien, él (Juan Carlos Osorio) necesita jugadores al cien por ciento, yo no estoy al cien por ciento y quiero hablar con él para ver qué opina”, declaro Araujo.

La Fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento, la base de los milagros que no se pueden analizar, un antídoto contra el fracaso, que combinada con una plegaria nos comunica con Dios! NH. — Nestor araujo (@Nestor_14Araujo) 19 de mayo de 2018

En entrevista con Televisa Deportes, el defensa indicó que se reportaría este lunes y hablaría con el colombiano, Juan Carlos Osorio para ver qué procederá con su caso. Néstor Araujo menciona que no está completamente recuperado pero que sí se ve en el Mundial Rusia 2018.

“Reporto yo creo mañana (lunes), pero voy a hablar con Juan Carlos Osorio. Yo me veo allá (en Rusia), pero hay que hablar bien y prepararme bien”, declaró Néstor Araujo.

Que orgullo verlos jugar y partirse el alma @ClubSantos gracias y gloria a Dios. — Nestor araujo (@Nestor_14Araujo) 14 de mayo de 2018

En cuanto al Campeonato del Santos Laguna, Néstor tuvo que ver el partido desde las tribunas y reconoció el trabajo que han hecho sus compañeros a lo largo del Clausura 2018. Mencionó que aunque estaba nervioso, se logró el objetivo.

“Estaba muy nervioso, pero gracias a Dios sacaron la garra y se pudo sacar. Lo disfruto mucho, el equipo se lo merece, todos trabajamos al cien por ciento y también felicitar al Toluca”, confesó Néstor Araujo.





No se imaginan lo que siento en estos momentos, gracias @ClubSantos pic.twitter.com/uG3M48G4o4 — Nestor araujo (@Nestor_14Araujo) 31 de marzo de 2018