Mundial Rusia 2018: Molina y Aquino entusiasmados por la convocatoria

Los jugadores de Tigres, Javier Aquino y Jurgen Damm, y el jugador de Monterrey, Jesús Molina, ya se encuentran en la Ciudad de México para empezar con la concentración de la Selección Mexicana, en la cual se definirá la lista de 23 jugadores que asistirán al Mundial Rusia 2018, por lo que de los 28 futbolistas, cinco serán cortados.

"Si me toca ser a mí ya cumplí un sueño que es estar en la Selección mexicana, obviamente la ilusión, el sueño más grande de todo jugador es representar un Mundial; pero si está programado esto, hay que dar lo mejor de nosotros porque todavía el profe tiene duda en uno o dos jugadores, entonces tratar de estar en ese lugar", declaró Jürgen Damm.

Jurgen Damm

Por otro lado, Javier Aquino no está completamente decidido de que se quedará en la lista de Juan Carlos Osorio.

"No me siento seguro hasta no estar en Rusia con el equipo y prácticamente teniendo participación con el grupo nadie está seguro. Yo creo que en estas dos semanas todo puede pasar", aclaró el jugador de los Tigres.

Primer día de trabajo.



Así fue nuestro entrenamiento hoy.



Nuestro camino a Rusia inicia y #NadaNosDetiene. pic.twitter.com/gPzZ3Vzv2f — Selección Nacional (@miseleccionmx) 16 de mayo de 2018

Al final, el centrocampista del Monterrey, Jesús Molina no se guardó nada y mostró su ilusión por jugar la Copa del Mundo.

"Me muestro ilusionado, la realidad es esa con mucha ilusión de estar en un Mundial y creo que es el sueño de todo futbolista, ojalá se me dé, pero si no se da tampoco pasa nada, la vida continúa", sentenció.

Convocatoria México a Mundial Rusia 2018

Porteros

Guillermo Ochoa (Standard Lieja), Alfredo Talavera (Toluca), Jesús Corona (Cruz Azul).

Defensas:

Carlos Salcedo ( Eintracht Frankfurt), Néstor Araujo (Santos) , Diego Reyes (Porto) , Héctor Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanís (Getafe), Edson Álvarez(América), Miguel Layún (Sevilla)y Jesús Gallardo (Pumas).

Medios:

Jesús Molina (América), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (Galaxy) , Andrés Guardado (Betis), Erick Gutiérrez (Pachuca), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giovani dos Santos (Galaxy).

Delanteros:

Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (América), Jesús Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles Football), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Jürgen Damm (Tigres).