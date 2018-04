Mundial Rusia 2018: Mientras Diego Reyes se ve campeón del mundo, el Porto es eliminado

Diego Antonio Reyes Rosales, actual defensa del Porto de Portugal y compañero de Héctor Herrera, declaró en entrevista con Claro Sports que aunque lo tachen de loco, él se ve campeón del mundo.

En la entrevista, Diego Reyes recalcó que nunca estuvo en sus planes dedicarse al futbol, cómo vivió el Mundial de Brasil 2014 y lo que representaría para él enfrentar a Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

"No te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y recuerda; no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar." Buen inicio de semana!!! pic.twitter.com/IJeZyR9nOm

El mexicano de 25 años, confesó que de pequeño practicaba varios deportes, por lo que nunca imaginó que su futuro estaría en el futbol.

"No me imaginaba ni siquiera que iba a ser futbolista, la verdad es que nunca pensé llegar a donde estoy. Hacía de todo de chiquito, muchos deportes: clavados, tenis, natación fútbol; tenía mucha energía" declaró el defensa del Porto.

Señaló que aunque no tenía ritmo de juego, estar presente en Brasil 2014, lo ha forjado a trabajar de mejor manera.

"No jugaba, no tenía ritmo de juego, pero son vivencias y experiencias que te hacen trabajar mejor y al doble para no volver a repetirlas porque ya sabes lo que se siente" mencionó Diego Reyes.