Mundial Rusia 2018: México pierde 2-0 contra Dinamarca rumbo a la Copa del Mundo

La última prueba antes de enfrentar a Alemania en el debut mundialista lo perdió México y sobre el hecho de ganar confianza para encarar a Alemania, la caída contra Dinamarca con marcador de 2-0 creó más dudas de cara al Mundial Rusia 2018.

A unos días de arrancar la justa, Juan Carlos Osorio continúa probando futbolistas, la realidad es que no hay un planteamiento distinto que no sea el de sólo mantener la posesión de la esférica. Porque este club azteca cuenta con ella, pero no tiene conocimiento de qué hacer con ella para armar una jugada de peligro, por lo tanto Osorio debe arreglar pronto esta situación.

Es una realidad que existen cosas para preocuparse tanto en la ofensiva como en la defensiva. Frente a Dinamarca las dos anotaciones se dieron por dos errores bien aprovechados y en el primer lapso de no haber sido por el arquero Guillermo Ochoa el conjunto Azteca se habría ido al medio tiempo por lo menos con dos goles de desventaja, para fortuna de México y Osorio, el guardameta anda en un plan de estrella.

El único jugador que se vio estar a la altura de una preparación de Mundial fue el Tecatito Corona. El futbolista del Porto hizo lo que quiso, pero nunca contó con un acompañante que estuviera a su altura y pareció estar solo en el terreno de juego.

Para la parte complementaria el colombiano le dio oportunidad a jugadores como Edson Álvarez, Rafael Márquez y Marco Fabián, pero el club no funcionó, solo se dedicaron a observar cómo los daneses se adueñaron de la pelota.

Al conjunto local le fueron suficientes cinco minutos para anotar los dos goles que le trajeron el triunfo en la despedida frente a su afición, la cual de igual forma los presionó porque en los partidos anteriores no habían marcado ni un solo gol.

Al minuto 70 Poulsen anotó el primero con un golazo, tomando como ventaja la débil marca de Gallardo, quien una vez más dejó en claro que no es un zaguero y que le resulta difícil estar en ese sitio sin poder ir al frente como está acostumbrado en Pumas y como seguramente lo realizará en Rayados.

El conjunto tricolor no se supo reponer del momento de ver caída su portería y dos minutos después Eriksen le ganó la posición a Gallardo y sin piedad remató a Ochoa, quien por más que exigía una explicación a su defensa sólo pudo ir por el esférico al fondo de su marco.

México arribará al encuentro con Alemania bajo mucha presión, con una sola anotación en la preparación y frente a ellos tendrán ni más ni menos que al campeón del mundo. Osorio estará obligado a mejorar la zaga y la puntería si es que desea por lo menos dar un poco de pelea el 17 de junio.