Mundial Rusia 2018: "México no sabe qué clase de entrenador tiene en Osorio", Ibarrondo

Llevando ya tres años de trayectoria como DT de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio no ha podido conseguir el respeto por parte de la afición pese a los buenos resultados que logró en la eliminatoria y con partidos como la victoria frente a Alemania en el debut del Mundial Rusia 2018.

El analista mental del Tri, Imanol Ibarrondo, declaró que en México las críticas dirigidas al colombiano son provocadas a la poca información que hay acerca de él, ya que no se toman un tiempo de conocer cómo trabaja con los futbolistas.

“Juan Carlos Osorio es un técnico extraordinario y creo que en el país no saben lo que tienen porque no saben cómo trabaja, no saben el nivel de pasión, la confianza que tiene con los jugadores y es un líder, pero a veces la crítica es muy agresiva y eso te ayuda a crecer y a centrarse en lo importante que es el equipo”, señaló el español.

Ibarrondo, quien partirá de la Selección al finalizar la Copa del Mundo, aclaró que el entrenador del Tri cuenta con un carácter de líder y su honestidad hacia los jugadores es lo que lo ha llenado de confianza dentro del grupo.

“Osorio tiene muchas virtudes y tiene mucha generosidad, es muy honesto y los problemas los encara de frente y le duelen mucho esas críticas basadas en el desconocimiento en la mala intención. Su aprendizaje es que no le puedes caer bien a todo el mundo y que te debes centrar en los que tienes que influenciar, que son los jugadores”, indicó.

“Es una persona digna de los jugadores y se ganó su confianza siendo honesto con ellos, cercano, exigente, ecuánime y haciendo lo que dice y teniendo buenas actitudes”.

Acerca de la posibilidad de que los futbolistas mexicanos salten al terreno de juego confiados para enfrentar a Corea, el coach mental señaló que ve improbable que esto ocurra por el trabajo que han realizado desde el comienzo de su llegada en agosto de 2016.

“Este es un grupo tranquilo, sereno y centrado en lo que es importante y entienden lo que son las reglas del juego y lo entienden y no se enojan”, puntualizó Imanol.