Mundial Rusia 2018: Messi no soportó más y abandonó a su Selección

Lionel Messi no pudo jugar con Argentina en el encuentro frente a la Selección de España por una molestia muscular. Asistió y observó el duelo desde un palco del Estadio Wanda Metropolitano. No fue nada grato para él, sufrió cada minuto al no poder bajar al terreno de juego y ayudar a sus compañeros. Fue demasiado cuando su equipo recibió el sexto gol y abandonó las gradas cuando faltaban alrededor de 15 minutos para finalizar el partido.

Messi frustrado

A lo largo del encuentro, se pudo apreciar la molestia e incomodidad del astro argentino, las cámaras se enfocaron en él y en varias ocasiones lo captaron con la cabeza agachada y evidentemente decepcionado por cómo se estaba desarrollando el encuentro.

La gota que derramó el vaso fue el sexto gol de Isco, que ponía 6-1 el marcador entre la Furia Roja y los albicelestes, provocando que Leo Messi se levantara de las gradas y decidiera irse a los vestidores antes de finalizar el juego, dejando solo a su compañero Manuel Lancini, quien tampoco tuvo actividad en el duelo. Como era de esperarse, aparecieron las reacciones y críticas en redes sociales.

El gesto de Messi cuando cayó el sexto gol de España frente a Argentina

Messi no tuvo actividad en el partido por molestias físicas que venía arrastrando desde la semana pasada, por lo cual tampoco estuvo frente a la Selección de Italia. Se esperaba que Messi apareciera frente al cuadro español pero los directivos de Argentina prefirieron no arriesgar.